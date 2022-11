L’omaggio di Forza Italia ai caduti di San Donnino

CAMPI BISENZIO – “Il sacrificio dei giovani di San Donnino è scolpito da sempre nel nostro cuore, rappresentano i nostri figli migliori e nessuno potrà mai dimenticare quei tanti giovani che trovarono la morte durante la guerra contribuendo a scrivere con il sangue la storia d’Italia”. Si sono espressi così Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia, Paolo Gandola, ex capo gruppo azzurro, Angela Tesi e Leo Campagni che ieri pomeriggio si sono recati a San Donnino presso il giardino comunale Luciano Martelli per deporre un omaggio floreale davanti alla targa che ricorda i caduti di San Donnino della prima guerra mondiale. “In questi giorni, hanno continuato, in tutta Italia in occasione della festa dell’unità nazionale e delle forze armate, si celebra l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale. Lo si fa non come una tappa obbligata, ma come una celebrazione profonda e necessaria di quanti si immolarono per la nostra Italia. Per questo abbiamo sentito l’obbligo di ricordare anche quest’anno i nostri figli di San Donnino. Il 4 Novembre, rappresenta una pagina fondamentale e costitutiva della nostra storia, l’occasione per stringersi, idealmente, attorno ai nostri militari impegnati quotidianamente per difendere la pace e a risollevare con le proprie competenze e, soprattutto, con la propria umanità le sorti di interi popoli”. La delegazione si è poi recata al cimitero comunale e ha deposto un omaggio anche al monumento posto nel 1999 per ricordare tutti i cittadini di Campi Bisenzio dispersi nel mondo.