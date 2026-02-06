L’Orchestra Fiorentina Ensemble in concerto a Prato per la festa della Toscana

PRATO – Domenica 8 febbraio alle 16.15, nella chiesa dell’Annunciazione alla Castellina di Prato, in via Mario Pagano, si terrà un concerto per celebrare la festa della Toscana. A esibirsi l’Orchestra Fiorentina Ensemble, diretta da Stefano Burbi, con il solista Matteo Romoli. L’evento, a ingresso libero, è realizzato dall’Associazione Arte e Musica Toscana con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana. Il programma prevede composizioni per flauto solista e orchestra: il Concertino in do maggiore di Donizetti, noto per il suo stile brillante e al tempo stesso melodico, il Concerto in fa maggiore RV 434 di Vivaldi, coinvolgente dal punto di vista virtuosistico e commovente per i suoi momenti di grande musicalità e la Danza degli Spiriti Beati di C. W. Gluck, calma, luminosa ed eterea, di grande impatto emotivo. Completano il programma brani per orchestra di Bach, Händel, Zipoli, Mozart, Mascagni e Warlock.