Lorenzo Zambini nuovo segretario del PD sestese

SESTO FIORENTINO – Lorenzo Zambini è stato eletto nuovo segretario del PD di Sesto Fiorentino. L’elezione è avvenuta ieri sera durante l’assemblea del Partito democratico sestese. “Ringrazio l’Assemblea comunale del PD sestese per la fiducia che mi ha accordato – ha detto Zambini – e i tanti interventi che certificano la ricchezza di idee, espressioni e sensibilità che abitano il nostro partito. Sono felice di questa larga maggioranza, sarò il Segretario di tutti: mi impegno a rappresentare e a dar voce anche a chi non mi ha votato. Poche settimane fa a Sesto alle Primarie sono venuti 1700 sestesi a votare nei nostri seggi. Le vittorie di Schlein e Fossi, con risultati che sono andati oltre il 70% hanno dato una chiara indicazione della strada da percorrere e di un cambiamento da raccogliere. A quel popolo delle Primarie faccio un appello: iscrivetevi al Partito Democratico, portate un contributo che vada oltre al voto espresso, un contributo di partecipazione attiva, di energie ed esperienze da mettere a disposizione per la propria città e per il Paese. Ci servono slancio, impegno e curiosità per le sfide enormi e complesse che abbiamo davanti, un cambiamento da non delegare, ma da vivere in prima persona, insieme”.

Intanto Zambini nei prossimi giorni chiederà un incontro al sindaco Lorenzo Falchi. “La mia volontà è quella di instaurare da subito un rapporto positivo e costruttivo sulle questioni che riguardano la città. Stessa cosa farò con i partiti con i quali stiamo governando insieme Sesto Fiorentino – spiega il neo segretario – Inoltre appena dopo il Primo maggio, mi impegnerò in modo particolare in una grande campagna di ascolto del territorio per quanto riguarda la situazione nel mondo del lavoro: incontrare i lavoratori e i loro rappresentanti, le organizzazioni sindacali e le imprese per capirne lo stato di salute e le problematiche emergenti e strutturali”.

“L’impegno che ci deve coinvolgere tutti è contrastare questo Governo di destra, ideologico e in larga misura incompetente, – dice Zambini – il compito del PD è di contrastare questa politica in modo fermo e rigoroso, dove critica e proposta alternativa devono andare di pari passo. Consolidare e costruire alleanze di centrosinistra a tutti i livelli. Va raccolta e resa possibile una richiesta di cambiamento forte e chiara: lavoro, giustizia sociale, ambiente, sanità, scuola, cultura, diritti sociali e civili. Una lotta senza quartiere a tutte le disuguaglianze e le discriminazioni di cui è intrisa sempre di più la nostra società”.