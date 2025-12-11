“L’orologio di 13 ore” alla Lucciola di piazza IV Novembre

SESTO FIORENTINO – Tra le favole vecchie e nuove interpretate in maniera frizzante c’è “L’orologio di 13 ore”. Lo spettacolo, produzione Drumrum | Teatro Suonato di e con Sarah Georg e Gabriele Stoppa, si potrà seguire sabato 13 dicembre alle 17 alla Lucciola di piazza IV Novembre. La storia racconta di un orologio particolare, […]

SESTO FIORENTINO – Tra le favole vecchie e nuove interpretate in maniera frizzante c’è “L’orologio di 13 ore”. Lo spettacolo, produzione Drumrum | Teatro Suonato di e con Sarah Georg e Gabriele Stoppa, si potrà seguire sabato 13 dicembre alle 17 alla Lucciola di piazza IV Novembre.

La storia racconta di un orologio particolare, un poco strano che anzichè avere 12 ore ne ha 13. Cosa succede allora? La magia diventa ancora più intricata ed ecco che un curioso orologiaio/musico suona mentre la contastorie inizia a raccontare, portando spettatori piccoli e grandi in mondi fantastici, abitati da fate buone e cattive, principesse forzute, tori romantici e lunghe trecce bionde. E mentre le storie e il tempo scorrono, i due si lasciano prendere sempre di più dal gioco e si ritrovano loro stessi dentro la magia che hanno evocato. Una scenografia essenziale per lasciare spazio all’immaginazione, un connubio fra narrazione e musica ironico e divertente. Per spettatori dai 4 anni in su.