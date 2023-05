Lotta alle zanzare, dal 10 maggio a Lastra a Signa la distribuzione dei kit antilarvali nei mercati del territorio

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa, anche quest’anno, si rinnovano le attività di controllo, monitoraggio e intervento per limitare la presenza di zanzare, soprattutto nelle aree pubbliche. A fianco delle azioni mirate, condotte da Alia Servizi Ambientali Spa sul territorio mediante l’esecuzione di trattamenti contro le forme larvali, sono previsti tre appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale per informare la cittadinanza su utili pratiche di prevenzione da attuare nelle pertinenze di proprietà, per limitare la presenza di questi fastidiosi insetti.

Durante gli incontri sarà consegnato un campione di prodotto antilarvale alla presenza di Alia e dei tecnici della prevenzione della Usl Toscana Centro Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie – Igiene pubblica e della nutrizione. Gli incontri, in concomitanza dei mercati settimanali e rionali, sono in programma il 10 maggio a Ginestra Fiorentina, sabato 20 maggio a Lastra a Signa (in via dello Stadio) e il 19 maggio a Malmantile.

L’attività di Alia avrà inizio nel mese di maggio e si concluderà nel periodo settembre/ottobre; l’andamento del servizio potrà essere suscettibile di variazioni o integrazioni in base alle condizioni meteo. Al contempo, considerando che in media il 70% dei focolai di zanzara riscontrabili su territorio urbano si rintracciano in zone private non raggiungibili dai servizi sopracitati, è indispensabile la collaborazione dei cittadini. Si raccomanda, quindi, di eliminare le raccolte di acqua anche minime (sottovasi, contenitori abbandonati, bidoni) oppure trattare con opportuni prodotti antilarvali i ristagni ineliminabili (in particolare caditoie e pozzetti di cortili, garage e piazzali interni), al fine di evitare di vanificare quanto fatto a pochi metri di distanza in area pubblica. La distribuzione continuerà fino ad esaurimento scorte. Per informazioni contattare l’Ufficio ambiente al numero di telefono 055/8743250.