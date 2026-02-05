Lotta allo spreco alimentare alla mensa della scuola: la seconda B della Leonardo da Vinci è la classe più virtuosa

SIGNA – Qualità e Servizi, azienda pubblica partecipata anche dal Comune di Signa, ogni giorno produce e somministra i pasti in tutte le scuole del territorio che hanno il servizio mensa. E, a fine pasto, l’azienda effettua una rilevazione sul gradimento di ogni piatto servito ai bambini. Grazie alla collaborazione dei dipendenti viene pertanto registrata […]

SIGNA – Qualità e Servizi, azienda pubblica partecipata anche dal Comune di Signa, ogni giorno produce e somministra i pasti in tutte le scuole del territorio che hanno il servizio mensa. E, a fine pasto, l’azienda effettua una rilevazione sul gradimento di ogni piatto servito ai bambini. Grazie alla collaborazione dei dipendenti viene pertanto registrata la percentuale di spreco sui vari piatti. Un dato che permette all’azienda di lavorare costantemente anche sulle singole ricette al fine di migliorare il gradimento dell’offerta. “Analizzando i dati raccolti da settembre a gennaio su tutte le classi del territorio signese – spiegano dal Comune – è stata redatta la classifica della classe più virtuosa. L’iniziativa si inserisce infatti nel contesto della “Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare”, nata appunto per sensibilizzare i più piccoli sul valore del cibo. Le classi vincitrici hanno così ricevuto l’attestato di “Eroe antispreco” e un piccolo premio come riconoscimento per l’impegno e la preziosa collaborazione nella lotta allo spreco del cibo”.

Per il Comune di Signa, la classe vincitrice è la 2B della scuola primaria Leonarda Da Vinci, premiata dall’assessore Marcello Quaresima oltre che dal personale di Qualità e Servizi. La giornata, promossa dall’Osservatorio Waste Watcher e giunta alla 13° edizione, vuole essere un momento di riflessione sull’importanza e sull’impatto delle scelte alimentari quotidiane. Il tema del 2026, #2030Calling, ci ricorda che mancano solo quattro anni per raggiungere l’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite: dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. “Per Qualità e Servizi e i Comuni soci questo è un tema centrale, perché la riduzione degli sprechi è uno dei valori fondanti della mission aziendale. Da sempre l’azienda lavora in questa direzione lungo tutta la filiera, attraverso scelte mirate come l’utilizzo di materie prime locali, la definizione di ricette create ad hoc e il monitoraggio costante del gradimento dei piatti”.