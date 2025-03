Luca Zingaretti al Cinema Grotta presenta il suo film da regista “La casa degli sguardi”

SESTO FIORENTINO – Luca Zingaretti è arrivato in serata al cinema Grotta di via Gramsci per presentare il suo primo film da regista “La casa degli sguardi” proiettato in anteprima per l’occasione e che sarà nelle sale cinematografiche dal 10 aprile. Tratto dal libro di Daniele Mencarelli, il film racconta la storia dello stesso scrittore […]

SESTO FIORENTINO – Luca Zingaretti è arrivato in serata al cinema Grotta di via Gramsci per presentare il suo primo film da regista “La casa degli sguardi” proiettato in anteprima per l’occasione e che sarà nelle sale cinematografiche dal 10 aprile. Tratto dal libro di Daniele Mencarelli, il film racconta la storia dello stesso scrittore romano e della sua rinascita.

“Stavo cercando una storia da portare dietro la macchina da presa – ha raccontato Zingaretti – era diventata un’urgenza. In realtà il primo libro di Mencarelli che ho letto è stato Tutto chiede salvezza che poi è diventato una serie e ricordo che mi piacque ma non mi venne voglia di fare un film, quanto piuttosto la scrittura di questo autore e mi è capitato il libro La casa degli sguardi, il primo libro. Sono rimasto fulminato perché racconta quella particolare capacità che abbiamo noi esseri umani di rialzarci dopo che la vita ci ha dato una bastonata. Tutti hanno fatto esperienze di momenti difficili e si saranno sentiti a terra, però ci siamo rialzati: vedi una luce nel buio e capisci che quella è l’uscita dal tunnel. Questo tipo di storie mi hanno sempre toccato e commosso. E ho detto: è la strada giusta per me”.