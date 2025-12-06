“Luci d’inverno”, eventi natalizi formato famiglia e non solo

CALENZANO – Prende il via l’11 dicembre il programma degli eventi natalizi che si concluderanno il 6 gennaio. “Luci d’inverno”, la rassegna promossa dal Comune, raccoglie infatti una serie di appuntamenti quasi tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria. Agli spettatori più piccoli sono dedicate varie iniziative. Alla biblioteca CiviCa la lettura animata “Stella Stellina” giovedì 11 dicembre, il laboratorio “La magia dei cristalli” dei Sabati dell’acqua il 13 dicembre e i racconti in Lingua dei segni italiana “Segni di Natale” il 23 dicembre. Il 3 gennaio, sempre in biblioteca, una divertente tombola in attesa della Befana. Al MuFiS ci sarà una caccia al tesoro per scovare le decorazioni natalizie, venerdì 19 dicembre. (Programma su www.comune.calenzano.fi.it ). Al Teatro Manzoni una programmazione pensata per le Festività: da venerdì 12 a domenica 14 dicembre sul palco ci sarà lo spettacolo “Il piccolo principe”, una produzione de La Macchina del suono in collaborazione con Formazione Entrarte. Sempre a teatro spazio anche alla musica da camera con i professori del Maggio Musicale Fiorentino domenica 28 dicembre alle 21. Il 1 gennaio il tradizionale concerto di Capodanno, con offerta volontaria al fondo di solidarietà Bordoni; arriva anche la musica gospel lunedì 5 gennaio con Prato Gospel School in concerto. Per due weekend, il 13 e 14 dicembre e il 20 e 21 dicembre, arrivano i mercatini natalizi, in collaborazione con ATC. In piazza Vittorio Veneto, dalle 10 alle 19, stand per regali solidali, laboratori per bambini con Sale in Zucca, karaoke, musica dal vivo e anche una speciale passeggiata alla ricerca di Babbo Natale; nei due fine settimana gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa resteranno aperti. Domenica 21 dicembre, alle 16,30, ci sarà la consegna alla cittadinanza del calendario 2026 del Comune di Calenzano.

Alla biblioteca spazio a incontri e approfondimenti: sabato 13 dicembre presentazione del libro “La coscienza del cane”, sull’etologia del cane ausiliario per persone sorde con l’associazione “Il cuore del Lupo” e con la partecipazione di associazione Alisei, che garantirà il servizio di interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana. Martedì 16 dicembre il giornalista Federico Berti intervista Luca Calvani, tra tv e cucina, e mercoledì 17 dicembre presentazione del libro “La laguna del disincanto” di Massimiliano Scudeletti, con intervista all’autore a cura della scrittrice Alma Budini Negri. In programma anche la consueta festa degli Amici di Civica, il 18 dicembre, con brindisi per scambiarsi gli auguri. Per salutare l’arrivo del nuovo anno, arriva la prima edizione del Concerto di fine anno in piazza, in collaborazione con Vab e Scuola di musica: dalle 22,30 in piazza Vittorio Veneto musica dal vivo con i Banana Split, con le sigle dei cartoni animati. Luci d’Inverno termina il 6 gennaio: al Teatro Manzoni alle 16,30 lo spettacolo per tutta la famiglia. “La Befana viaggia nel tempo”.