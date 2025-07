“Luci su Lucio”, il tributo al grande artista bolognese di “Carmignano Estate 2025”

CARMIGNANO – “Luci su Lucio”, è la serata (alle 21) che giovedì 17 luglio “Carmignano Estate 2025” dedica a Lucio Dalla. Un tributo alla musica poetica dell’artista bolognese che, al parco museo Quinto Martini, avrà per protagonista L’Ottava Nota big band, l’orchestra della scuola di musica dal nome omonimo, che passerà in rassegna la produzione del grande musicista e cantautore. Uno spettacolo di musica e parole, “nella sera dei miracoli”, con la direzione artistica di Alessandro Bernardi e la regia di Nicola Innocenti, la voce recitante di Andrea Bacci e le voci di Mauro Nugnes, Nicola Innocenti e Luca Sarti, i vocalist Chiara Giuntini, Elisa Emanuello, Luca Forzoni e Agnese Terrosi e con Corrado Biermann e Tommaso Macelloni alla chitarra, Virgilio Lenzi alla batteria, Alessandro Berti al basso, Dario Calamai alla tastiera, Davide Micheloni al clarinetto e Alessandro Bernardi al violino.

La musica sarà la protagonista della settimana di “Carmignano Estate 2025”: con “Pietramarina sotto le stelle”, e la visita guidata con la direttrice del museo di Artimino Maria Chiara Bettini, mercoledì 16 luglio, all’area archeologica al Pinone, in località San Giusto, con cena al sacco (alle 20) e concerto sullo scavo di musica classica (alle 21); con l’appuntamento carmignanese del 46° Festival delle Colline, con Loverman, venerdì 18 (alle 21.30), alla Rocca di Carmignano. Non c’è solo Lucio Dalla in calendario il prossimo giovedì 17 luglio: nel giardino parrocchiale di Comeana, per la rassegna “Ci vediamo in Arena”, la compagnia Sottosopra mette in scena (alle 21.15) la commedia in vernacolo “Il matrimonio della capa”, di e con la regia di Barnaba Guerri; alla biblioteca comunale Palazzeschi invece terzo incontro con “L’Odissea raccontata ai bambini”, e l’associazione Pandora, per il ciclo “Le notti dei racconti” (alle 21)