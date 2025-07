Luglio Bambino a Campi Bisenzio celebra la multiculturalità

CAMPI BISENZIO – Dal 9 al 16 luglio oltre 70 eventi per celebrare la multiculturalità e il plurilinguismo tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale per parlare le lingue del mondo: è tutto pronto […]

CAMPI BISENZIO – Dal 9 al 16 luglio oltre 70 eventi per celebrare la multiculturalità e il plurilinguismo tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale per parlare le lingue del mondo: è tutto pronto per la trentunesima edizione di “Luglio Bambino 2025”, che quest’anno risuona al grido di “EH!”, espressione che rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata. Da non perdere mercoledì 9 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai, la prima nazionale di “Zeno l’alieno” di iNuovi / Fondazione Accademia dei Perseveranti, spettacolo che affronta temi come la diversità e la paura dell’ignoto: chi siamo? Cos’è il diverso? Perché abbiamo paura di quello che non conosciamo? Siamo soli nell’universo? Luglio Bambino, con il suo programma culturale, di intrattenimento e divertimento, si rivolge a tutti e tutte, senza che età provenienza o lingua possano risultare un ostacolo.

E ancora prime nazionali: sabato 12 luglio alle 17.30 e alle 18.30, al Teatrodante Carlo Monni, il Collettivo Clochart presenta “Respiro”, un viaggio sensoriale attraverso l’olfatto. Respiro è un viaggio sensoriale che porta gli spettatori a rivivere le prime fasi della vita attraverso l’uso dell’olfatto. Sono proprio diversi olii essenziali a trasportare in modo attivo e inclusivo bambini e adulti in un percorso fatto di movimenti, immagini e profumi. Lasciando spazio alla creatività e alla fantasia, ogni bambino inizierà il suo racconto sul suo legame con la natura. Domenica 13 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai, Catalyst presenta “Capitan Coraggio e Madama Paura”, uno spettacolo che esplora il viaggio delle emozioni. Due personaggi all’apparenza opposti e antagonisti si affrontano, cercando di guidare il bambino nel tortuoso viaggio delle emozioni. Nel corso di questo viaggio scopriremo, però, che i due non possono vivere separati e che, solo accogliendo anche le emozioni più negative, possiamo dare spazio al coraggio e alla speranza, in un percorso di crescita e accettazione di sé.

“Anche quest’anno Campi Bisenzio si prepara ad accogliere Luglio Bambino – dichiara Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio – una manifestazione che rappresenta un momento speciale che crea occasioni preziose di socializzazione, gioco e condivisione nel nostro territorio, promuovendo al tempo stesso valori come l’inclusione, la creatività e la partecipazione. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i volontari, le realtà culturali e sociali che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. Il loro impegno è la dimostrazione concreta di quanto sia viva la nostra comunità”.

“Riempire i centri storici, i giardini e i luoghi della cultura con le risate, i disegni, i balli, i giochi e soprattutto lo stupore e la meraviglia dei bambini e bambine difronte a uno spettacolo dal vivo, vuol dire abdicare – aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice generale della Fondazione Accademia dei Perseveranti Alla concorrenza, la competizione, l’ostilità, il rancore e provare a pensare davvero la città a misura loro: senza muri, confini e solo piene di mondi e parole che si incontrano, senza ostacoli e pregiudizi. Una città verde e colorata, rispettosa di ognuno e tutte, che permetta di stare all’aperto le sere d’estate, in libertà. Felici, in pace, ascoltando tutte le lingue del mondo, ognuna portatrice di conoscenza. Questo è Luglio Bambino”.

“Sosteniamo Luglio Bambino perché crediamo nell’importanza della crescita culturale e dei momenti di socializzazione per i piccoli cittadini attraverso il gioco e la creatività – dice Saviola Chesi direttore Centro Commerciale I Gigli – Il Centro Commerciale I Gigli è uno dei luoghi simbolo di Campi Bisenzio e da sempre presta grande attenzione alle esigenze del territorio e al prezioso lavoro delle tante associazioni locali. Ci consideriamo un vero e proprio palcoscenico cittadino, ed è per questo che abbiamo scelto con entusiasmo di accogliere la filosofia di Luglio Bambino, dove i bambini sono veri protagonisti”.