Luglio Bambino a Signa: doppia tappa a Signa il 5 e 6 luglio

SIGNA – Doppia tappa anche quest’anno per “Luglio Bambino” a Signa. Sabato 5 luglio, al parco dei Renai, andrà in scena, a ingresso gratuito, “Di sasso in sasso”, con Erewhon prima alle 17.30 e poi, in replica, alle 19.30, mentre domenica 6 luglio alle 18 a Villa Alberti si terrà lo spettacolo teatrale “L’elefantino millecolori” di e con Valentina Cappelletti ed Emanuel Baldi, a cura della Fondazione Accademia dei Perseveranti. “Siamo orgogliosi e felici – dice il sindaco Giampiero Fossi – di poter accogliere nuovamente a Signa “Luglio Bambino”, un festival che negli anni ha saputo coniugare cultura, gioco e partecipazione, diventando un punto di riferimento per le famiglie e per i più piccoli. Questa rassegna, di grande interesse nell’area metropolitana fiorentina per la cultura dell’infanzia, rappresenta non solo un’occasione di svago e divertimento per i più piccoli, ma anche un’importante esperienza educativa e sociale, essendo capace di mettere al centro i diritti dei bambini, la creatività, l’inclusione. Anche così, con queste occasioni aperte a tutti, a ingresso gratuito, intendiamo costruire una comunità più viva, più creativa e più unita”.