Luglio Bambino tra spettacoli, inclusione e pace lancia la sua parola simbolo “Eh!”

CAMPI BISENZIO – “Eh!” è la parola simbolo dell’edizione 2025 di Luglio Bambino, il festival che ha superato i 30 anni di vita e che sarà presente con laboratori, spettacoli, appuntamenti dal 2 al 16 luglio in 7 comuni (Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Q4 e Q5 di Firenze). Quest’anno il festival avrà un prolungamento a Campi Bisenzio anche dal 4 al 7 settembre. “Luglio Bambino – ha detto il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri – non ha solo una funzione culturale, ma anche sociale e di inclusione”. A sottolinearlo proprio “Eh!”. “Questa espressione – ha detto Sandra Gesualdi, presidente della Fondazione Accademia del Perseveranti – rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata. Luglio Bambino, con il suo programma culturale, di intrattenimento e divertimento, si rivolge a tutti e tutte, senza che età provenienza o lingua possano risultare un ostacolo”. In programma oltre 70 eventi tra multiculturalità e plurilinguismo, 3 prime nazionali, 18 compagnie anche under 35 e 24 associazioni coinvolte per un programma tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale, per parlare le lingue del mondo. Il festival ha la direzione artistica e la realizzazione di Fondazione Accademia dei Perseveranti, è promosso e sostenuto dal Comune di Campi Bisenzio e vede la collaborazione delle realtà teatrali, culturali e sociali del territorio. È realizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze anche grazie al contributo di Pro Loco Campi Bisenzio. “Un’edizione questa – ha detto il vicesindaco di Campi Bisenzio Federica Petti – che non lascia indietro nessuno e che è pensata per tutti i bambini, al di là di ogni barriera linguistica e culturale, che è uno degli obiettivi della nostra comunità educante. Il Comune di Campi ha dato la cittadinanza onoraria a tutti i bambini e le bambine”. “Il compito che abbiamo – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau – è quello di continuare a parlare di cultura, di pace e di inclusione e lo facciamo anche con questo festival”. “A Calenzano – ha detto il vicesindaco di Calenzano Martina Banchelli – il 2 e il 4 luglio ospiteremo un evento proprio al parco del Neto da poco riaperto”. “Una nuova edizione del festival dedicato ai bambini, ma soprattutto ispirato da loro – ha detto Andrea Bacci, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti – loro ancora capaci di non vedere nel diverso un nemico, che si tengono per mano e fanno il girotondo, loro dai quali dobbiamo ripartire. Così abbiamo pensato questo festival che parli tante lingue, usi tanti colori e emetta tanti suoni differenti, perché sia sempre più chiaro che le note si devono unire per fare una melodia”.

Tre saranno le prime nazionali in programma: mercoledì 9 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai, iNuovi/Fondazione Accademia dei Perseveranti portano in scena “Zeno l’alieno”, spettacolo che affronta temi come la diversità e la paura dell’ignoto, con un alieno smarrito che non si riconosce nell’universo che lo circonda. Sabato 12 luglio alle 17.30 e alle 18.30, al Teatrodante Carlo Monni, il Collettivo Clochart presenta “Respiro”, un viaggio sensoriale attraverso l’olfatto. Domenica 13 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai, Catalyst presenta “Capitan Coraggio e Madama Paura”, uno spettacolo che esplora il viaggio delle emozioni.

“Aspettando Luglio Bambino” e “Luglio Bambino Metropolitano”

Prima dell’apertura ufficiale, il festival inizia con “Aspettando Luglio Bambino” a Campi Bisenzio, con la lettura e laboratorio “Una Cenerentola Cinese” a cura di Biblioteca Tiziano Terzani presso La Piccola Biblioteca (giovedì 3 luglio alle 17). Al via poi “Luglio Bambino Metropolitano” nei Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Quartiere 4 e Quartiere 5 di Firenze. Partenza mercoledì 2 luglio, alle 17.30 presso la Biblioteca di Scandicci con lo spettacolo musicale “Il potere delle favole” di Zera sostenuto da Comune di Scandicci nell’ambito del progetto Opencity2025. Sempre il 2 luglio, alle 18, al Parco del Neto di Calenzano, Fondazione Accademia dei Perseveranti presenta lo spettacolo interattivo “Lettori attori”. La Biblioteca Isolotto (Q4 Firenze) giovedì 3 luglio alle 10 e la Biblioteca Buonarroti (Q5 Firenze) il 4 luglio alle 16, ospitano “Letture ad alta voce. Storie d’estate, natura e animali” a cura della Biblioteca Tiziano Terzani. Venerdì 4 luglio, alle 18 a Calenzano (Parco del Neto), Erewhon presenta la lettura con giochi collettivi “Chi ha rubato il mare?”. Alle 21.15, a Sesto Fiorentino presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri, è la volta di Filharmonie / Zera, che propongono lo spettacolo musicale “Il piccolo principe”. Alle 21.30, a Lastra a Signa (Giardino delle mura), Elisa Consagra porta in scena “Nuvola”, uno spettacolo di teatro di strada. E ancora sabato 5 luglio, alle 17.30 e 19.30, a Signa al Parco dei Renai, Erewhon presenta “Di sasso in sasso”. Conclusione domenica 6 luglio, alle 18, alla Villa Alberti a Signa, la Fondazione Accademia dei Perseveranti mette in scena lo spettacolo teatrale “L’elefantino millecolori”.