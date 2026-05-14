Luisa Via Roma: la newco al tavolo, in anteprima il nuovo piano industriale

FIRENZE – Novità sulla vertenza Luisa Via Roma, oggi di nuovo al centro del tavolo istituzionale convocato da Valerio Fabiani (nella foto), consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali. Secondo quanto convenuto nel precedente incontro, gli investitori hanno presentato il Piano industriale che segnerà il riavvio dell’attività del marchio di alta moda, con una proposta che offre alcuni elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente, prevede il passaggio di tutti i dipendenti, quasi 200, alla nuova società e mostra una certa profondità, visto che il Piano industriale guarda dal 2026 al 2030. Per Fabiani il fatto che la newco abbia deciso di “venire proprio qui al tavolo istituzionale a presentare in anteprima il Piano industriale è stata una scelta significativa e non dovuta: oggi c’erano tutti, le istituzioni, le organizzazioni sindacali e anche il commissario, visto che siamo in un’azienda sottoposta a concordato liquidatorio semplificato”. Adesso la newco depositerà l’offerta che, ai sensi della procedura, sarà oggetto di valutazione del Tribunale.

Durante l’incontro il Piano è stato illustrato in modo molto dettagliato, come spiega il consigliere di Giani: “Tra i contenuti più significativi la conferma di quanto già concordato e richiesto in particolare dalla Regione, ovvero il passaggio di tutti i lavoratori di Luisaviaroma alla nuova società. Il Piano contiene alcuni segnali di discontinuità rispetto alla gestione precedente e anche la decisione di mantenere tutti i negozi oltre al magazzino, e quindi anche la parte della logistica legata all’e-commerce che è uno dei tratti fondamentali del core business della società”.