Luisa Via Roma verso il concordato liquidatorio: il 26 marzo sciopero e presidio Cgil a Firenze

FIRENZE – “Apprendere oggi che la volontà di Luisa Via Roma è quella di una discontinuità attraverso una ristrutturazione aziendale, ci lascia senza parole”: a dirlo, in una nota, sono la Rsa Luisa Via Roma e Filcams Cgil Firenze, che poi aggiungono: “Oggi parliamo di discontinuità attraverso un Concordato liquidatorio. Non ci scordiamo che per effetto della crisi e delle scelte di un management che non si è dimostrato all’altezza della situazione, oltre 100 lavoratori, tra chi non vedeva una logica in quello che veniva fatto e tra chi è stato invitato formalmente a lasciare l’azienda firmando una conciliazione, hanno abbandonato Luisa Via Roma nell’ultimo anno e mezzo. Nonostante che internamente vi siano le capacità, già ampiamente dimostrate in passato, per la creazione e la gestione del sito internet che ha reso Luisa Via Roma la realtà conosciuta a livello mondiale, la Società conferma la volontà di far gestire il sito Internet alla società controllata, ma messa sul mercato, sulla quale ci risultano essere già dei possibili acquirenti. Analogamente anche la creazione del nuovo sito, ci viene confermato, è volontà della direzione di affidarla a una società esterna”.

E ancora: “Allo stesso tempo, non abbiamo contezza di ciò che succederà agli storici negozi, che ancora prima dell’avvento di Internet hanno contribuito a dare lustro al marchio Luisa Via Roma. Tutto questo mette a rischio centinaia di posti di lavoro diretti (circa 200) e indiretti, in quanto non dobbiamo scordarci che, assieme alle lavoratrici ed ai lavoratori direttamente alle dipendenze di Luisa Via Roma, ci sono circa cento persone che lavorano in appalto nel magazzino di Campi Bisenzio. Come Filcams Cgil di Firenze e Rsa Luisa Via Roma, siamo sicuri che il saper fare delle lavoratrici e dei lavoratori sarebbe in grado di poter far fronte a quanto sta accadendo”.

“Purtroppo, però, quello che avevamo lanciato come allarme già da tempo, si è avverato. Ma non ci rassegniamo – concludono – e come Filcams Cgil di Firenze e Rsa Luisa Via Roma facciamo nuovamente appello anche alle istituzioni, perché già dal prossimo incontro in plenaria presso l’unità di crisi della Regione Toscana del 31 marzo, stiano dalla parte dei lavoratori. Per tutto questo saranno in stato di agitazione e proclamano lo sciopero per le ultime 4 ore dell’orario di lavoro di giovedì 26 marzo, con presidio dalle 15.30 difronte allo storico negozio Luisa Via Roma, in via Roma 16/21R a Firenze”.