Luminarie natalizie accese a Montemurlo

MONTEMURLO – A Montemurlo si pattina in piazza della Repubblica come a New York al Rockefeller center. Oggi pomeriggio, almeno un migliaio di persone si sono ritrovate al “Montemurlo central park” per inaugurare il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il grande evento voluto dal sindaco Simone Calamai che dà ufficialmente il via alle festività natalizie. Ad aprire il pomeriggio di festa sono stati “Gli amici in movimento- Nuova età”, il gruppo di ginnastica dolce per la terza età, diretto da Luisella Tarello, che si è esibito in una coreografia sulle note di Jingle Bell Rock, cantato dal coro gospel “Black&White Ensemble”, diretto dal maestro Alessandro Coco. Per l’occasione tutti i coristi si erano trasformati in elfi dispettosi e non mancava neppure il Grinch, che ha diviso la scena con Babbo Natale, arrivato in piazza della Repubblica direttamente dalla Lapponia. In piazza i bambini hanno potuto scrivere ed imbucare le loro letterine di Natale in una speciale cassetta delle lettere “collegata” magicamente con il Polo Nord. Il conto alla rovescia, ha attivato le luci del grande albero, allestito davanti al municipio.

Il sindaco Calamai, insieme a tutti i bambini e agli assessori della giunta, ha decorato l’albero con gli addobbi, realizzati dalle scuole montemurlesi dell’istituto comprensivo “Margherita Hack” e della scuola paritaria del Sacro Cuore. La festa si è poi spostata alla pista di pattinaggio, dove il sindaco Calamai, il vicesindaco Alberto Vignoli, insieme a due personaggi d’eccezione, le sorelle Anna ed Elsa di Frozen, hanno tagliato il nastro ed aperto ufficialmente il villaggio di Natale di Montemurlo. La festa è poi continuata al ristoro del Polo Nord tra zucchero filato e panini gustosi. Attivi anche stand con giochi vari. La pista di pattinaggio e il villaggio di Natale rimarranno attivi fino al prossimo 11 gennaio e si potrà pattinare fino a tarda sera. “E’ stata una festa bellissima – ha concluso il sindaco Calamai, alla fine del lungo pomeriggio – La gioia più grande è vedere così tanti bambini felici. Invito tutti a venire a Montemurlo e a vivere con noi la gioia del Natale”.