Lunedì 25 aprile le celebrazioni per il 77° anniversario della Liberazione a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ricorderà l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia che si terrà lunedì 25 aprile a partire dalle 9.45. La mattinata partirà con il corteo che da piazza del Comune attraverserà le vie del centro storico e si fermerà per la deposizione della corona d’alloro […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ricorderà l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia che si terrà lunedì 25 aprile a partire dalle 9.45. La mattinata partirà con il corteo che da piazza del Comune attraverserà le vie del centro storico e si fermerà per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza Sandro Pertini. Seguiranno gli interventi del sindaco Angela Bagni, del presidente della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa Mauro Marzi, del rappresentante della sezione Aned di Firenze Riccardo Pierini e del sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Riccardo Corsi. Sarà presente anche una rappresentanza della Banda musicale della Misericordia di Malmantile e del consiglio comunale dei ragazzi (in caso di maltempo le celebrazioni si terranno nella sala consiliare).

Successivamente saranno deposte corone d’alloro ai monumenti ai caduti a Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Ginestra Fiorentina, Brucianesi, Masso della Gonfolina. Nel pomeriggio alle 16 nella sala consiliare del palazzo comunale si svolgerà la premiazione del concorso letterario “Una storia partigiana” promosso dall’Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa con il patrocinio del Comune. Sempre nell’ambito delle celebrazioni mercoledì 27 aprile alle 21 presso la Salablu in via degli Alberti a Signa si terrà l’iniziativa “Giorni di Resistenza–racconti, poesie, canzoni” di e con Letizia Fuochi promossa in collaborazione tra i Comuni di Lastra a Signa e Signa, sezione soci Unicoop Le Signe e sezioni Anpi dei due Comuni.