L’università di Dongguan in visita a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Una delegazione dell’Università di Scienze tecnologiche di Dongguan, guidata dal Presidente Ma Hongwei, ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore alle politiche educative Sara Martini e la dirigente del III Istituto Comprensivo Rita Carraresi nell’ambito del progetto “Intrecci”. All’incontro hanno preso parte anche il presidente dell’Associazione di Ricerca Culturale Italo Cinese YanHuang, He Jianjue, la dirigente ai Servizi educativi del Comune di Sesto Fiorentino, Luisa Sarri, e il presidente del Consiglio d’istituto Iacopo Salvadori.

È stata l’occasione per far conoscere le attività svolte all’interno della scuola con particolare riferimento all’esperienza dell’insegnamento della lingua cinese, divenuta la terza lingua curriculare dell’istituto, e le altre iniziative che si realizzano in forza del progetto “Intrecci”. Durante l’incontro sono stati anche affrontati temi quali l’importanza della collaborazione fra sistemi scolastici e universitari dei due paesi e l’importanza di rafforzare, tramite l’insegnamento e la cultura, lo spirito di pace e cooperazione.

“Il progetto Intrecci rappresenta ormai da tempo un importante momento di incontro tra il mondo dell’educazione e la sfida dell’interazione culturale – afferma l’assessore Martini – È bello vedere come dentro la scuola, luogo deputato a formare le future generazioni, si sviluppino attività in grado di mettere in relazione culture, tradizioni, competenze diverse nel rispetto delle singole peculiarità, ma con la finalità di riconoscersi tutte e tutti come parte integrante della comunità di Sesto Fiorentino”.