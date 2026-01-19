Lupi, Fedagripesca Toscana: “Per le imprese agricole situazione ormai al collasso”

FIRENZE – “In Toscana i danni provocati dai lupi alle aziende agricole e zootecniche sono ormai rilevanti e sempre più difficili da sostenere. Per le imprese agricole la situazione è ormai al collasso”. E’ il quadro che fa Fedagripesca Toscana, la Federazione di Confcooperative Toscana, dopo gli ultimi avvistamenti di lupi nel fiorentino. “È una situazione che […]

FIRENZE – “In Toscana i danni provocati dai lupi alle aziende agricole e zootecniche sono ormai rilevanti e sempre più difficili da sostenere. Per le imprese agricole la situazione è ormai al collasso”. E’ il quadro che fa Fedagripesca Toscana, la Federazione di Confcooperative Toscana, dopo gli ultimi avvistamenti di lupi nel fiorentino. “È una situazione che denunciamo da tempo – prosegue l’associazione – e che oggi assume contorni ancora più preoccupanti, anche alla luce dei ripetuti avvistamenti del lupo in prossimità dei centri abitati e delle attività produttive”. “Non si tratta più di episodi sporadici – sottolinea Fedagripesca Toscana – ma di una presenza stabile e sempre più diffusa, che testimonia un’alterazione evidente delle abitudini biologiche naturali del lupo, ormai lontano dagli habitat boschivi e montani che dovrebbero caratterizzarne la presenza”.

“Quando un animale selvatico arriva fino alle aziende, alle case e alle aree urbanizzate – evidenzia l’associazione – significa che l’equilibrio si è rotto. Le interazioni tra uomo e fauna selvatica sono sempre sbagliate e producono conseguenze gravi sia sul piano economico sia su quello della sicurezza”. “Gli imprenditori agricoli e zootecnici vivono una condizione di crescente esasperazione – prosegue Fedagripesca Toscana – perché alle perdite economiche si sommano l’incertezza, la difficoltà di lavorare serenamente e l’assenza di strumenti di gestione realmente efficaci”. “La tutela della fauna selvatica resta un valore – ribadisce l’associazione – ma non può prescindere da politiche di monitoraggio, gestione e controllo adeguate all’attuale consistenza della specie e al contesto territoriale”. “Non si tratta di essere contro il lupo – conclude Fedagripesca Toscana – ma di ristabilire un equilibrio sostenibile. Gli animali selvatici devono restare nei loro ambienti naturali: quando la loro presenza diventa incompatibile con le attività umane significa che il sistema di gestione va ripensato con urgenza”.