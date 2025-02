Lutto nel CAI, muore Andrea Giorgetti

SESTO FIORENTINO – Andrea Giorgetti, 68 anni, è deceduto questa mattina durante un’escursione su monte Morello. Giorgetti, medico ortopedico, ex consigliere comunale, ex presidente del consiglio comunale di Sesto Fiorentino e membro del consiglio direttivo del CAI sezione sestese, avrebbe accusato attorno alle 11 un malore durante la camminata. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, il soccorso alpino e l’elisoccorso. Andrea Giorgetti era molto conosciuto a Sesto Fiorentino e non solo per la sua attività di medico ortopedico esercitata a Careggi, ma anche per l’attività di volontariato nel CAI. In passato era stato consigleire comunale del Partitoo Democratico sestese e dal dal 2009 al 2014 aveva assunto la carica di presidente del Consiglio comunale sestese. Mentre era stato presidente della sezione sestese del Club Alpino Italiano dal 1999 al 2004. La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa, tanti sono i ricordi lasciati ieri sui social dai sestesi che lo hanno conosciuto sia nelle vesti di volontario, in quelle di medico o di politico.

“Ancora incredulo e profondamente addolorato per questa notizia triste e improvvisa, voglio ricordare Andrea per la sua profonda umanità, per la sua capacità di ascolto, per il suo amore per la montagna e per la sua dedizione alla nostra sezione. – dice il presidente del CAI sestese Alessandro Gamannossi – Ci mancherà moltissimo. In veste di Presidente della sezione CAI di Sesto Fiorentino, ma anche di amico, mi stringo con affetto sincero alla famiglia”.



“Da sempre socio CAI Andrea Giorgetti, insieme al fratello Massimo era stato tra coloro che avevano fatto rinascere l’alpinismo sestese all’inizio degli anni ’80, per poi assumere la carica di presidente della Sezione dal 1999 al 2004. – si legge in una nota del CAI di Sesto – Grande appassionato di viaggi, per decenni ha guidato apprezzatissime escursioni in tante parti d’Italia e del mondo, oltre ad aver organizzato numerosi eventi culturali aventi a tema la montagna. Non ha mai abbandonato la Sezione CAI, di cui è stato per molto tempo Consigliere e nella quale ricopriva la carica di vicepresidente. La sua appassionata disponibilità non sarà certo dimenticata da tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Sui social nel pomeriggio, dopo appreso della morte di Giorgetti, il Partito Democratico di Sesto ha postato queste parole “siamo profondamente sconvolti dalla morte di Andrea Giorgetti. Andrea, medico di professione, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino e si è sempre impegnato con grande passione nell’ambito del Cai. La sua dedizione verso gli altri e per la nostra comunità è stata costante e sincera. In questo momento di dolore, tutta la comunità del Partito Democratico si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia”. Andrea Giorgetti lascia la moglie Antonella e due figlie Chiara e Silvia. I funerali si terranno mercoledì 5 febbraio alle 9.30 alla Pieve di San Martino.