M5S Campi Bisenzio: “Queste elezioni non sono come le altre, diciamo no all’astensionismo”

CAMPI BISENZIO – “Per il Movimento 5 Stelle il valore di queste elezioni amministrative è straordinario”: lo afferma il capolista Fabio Cassataro che spiega: “Lo dico a tutti i cittadini che incontro, queste elezioni non sono come le altre, nei prossimi cinque anni sul nostro territorio verranno prese decisioni strategiche che ridisegneranno l’intera Piana, sta a noi decidere se ci passeranno sopra la testa o ne saremo protagonisti” ecco perché secondo il movimento bisogna fare un appello a tutta la comunità campigiana e alle altre forze politiche: battiamo l’astensionismo, invitiamo tutti all’esercizio democratico del voto e mettiamo in pratica il fact-checking dei nostri programmi politici. La disaffezione dalle istituzioni non deve prevalere; per questo qualunque giunta verrà eletta, bisogna applicare il metodo di verifica e controllo da parte dei cittadini, in modo tale che sia chiaro a tutti che esprimere un voto, permetterà di chiederne conto in seguito. Per il Movimento 5 Stelle questo è un punto di riferimento dei propri valori, la trasparenza e la democrazia diretta, sono da sempre parte dell’offerta politica; realizzando proposte precise che modifichino alcuni regolamenti comunali, e si permetta cosi’ ai cittadini di essere ascoltati e partecipando attivamente alla vita politica della città”.