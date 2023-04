M5S: “I fondi del Pnrr cambieranno il volto di Campi Bisenzio. Grazie anche alla nostra presenza”

CAMPI BISENZIO – E’ stato Spazio Reale a ospitare l’iniziativa – con la presenza dell’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, della consigliera regionale Silvia Noferi e del capolista del M5S campigiano Fabio Cassataro – sul tema dei fondi del Pnrr e bandi europei organizzata dal Movimento 5 Stelle. “Il tema dell’acceso ai fondi europei del Pnrr è la sfida più importante degli ultimi decenni per il nostro paese, sfida che si gioca sul piano locale nazionale ed europeo” ha affermato Castaldo. “I fondi europei sono fondamentali per la ripartenza dell’Italia e anche per il Comune di Campi Bisenzio dove, oltre al finanziamento di 225 milioni relativo alla realizzazione del tratto di tramvia dalle Piagge a Campi Bisenzio (incrementato di 49 milioni per l’aumento dei costi delle materie prime), sono previsti ulteriori 17,5 milioni per interventi sul territorio. Non è scontato che l’Italia e Campi Bisenzio riescano a ottenere i finanziamenti richiesti, spenderli e rendicontarli come stabilisce l’Europa. A fine 2022 in Italia sono stati spesi solo 10 miliardi dei 191,5 stanziati. Se a questa incapacità atavica si somma intervento del governo che con l’ultimo decreto legge ha cambiato la governance, creando ulteriori rallentamenti, non c’è da stare tranquilli”, ha aggiunto.

“Oltre ai fondi del Pnrr, l’Europa offre la possibilità ai Comuni di attingere ai fondi strutturali e quelli diretti che danno la possibilità di intervenire nei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana così importanti per il Comune di Campi Bisenzio rispetto all’idea nuova di città delineata nel programma di legislatura della coalizione da parte del M5S”. Non è un caso che Castaldo abbia poi sottolineato l’importanza dell’istituzione dello sportello Europa all’interno di ogni Comune: “Il M5S l’ha fortemente voluto nel programma per Campi Bisenzio in quanto attraverso questa opportunità non solo è possibile attingere ai fondi europei per l’ente stesso, ma può essere e deve essere uno strumento con cui accompagnare imprenditori, artigiani, professionisti, artisti ad accedere a fondi che rilancino la loro attività e di conseguenza il benessere e il volto del comune dove operano, facendo così fare un balzo culturale indispensabile per il rilancio del paese”. “Per quanto mi riguarda – ha detto Noferi – mi prene evidenziare l’importanza del coordinamento esistente nel M5S: dal livello europeo, nazionale, regionale a quello locale dando così quel valore aggiunto al M5S campigiano che si propone quale forza politica determinante per amministrare Campi Bisenzio. La presenza del M5S e il suo successo amministrativo alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio determineranno la possibilità di governare questo territorio attingendo a fondi che ne cambieranno il volto”.