CAMPI BISENZIO – Un momento di riflessione sul tema del mobbing. E’ quello organizzato dalla sezione soci Coop Campi Bisenzio che sabato 18 aprile alle 17.30, negli spazi di Bibliocoop in via Tesi, presenta il nuovo libro di Pietro Trapassi dal titolo “Ma che differenza c’è?”, dedicato appunto a questo delicato argomento. Saranno presenti Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio, e Samanta Mus, che presenterà l’autore. Trapassi, infatti, tratta il fenomeno del mobbing con una serie di esempi e spunti di riflessione che accompagneranno il lettore nella disamina di un problema che purtroppo spesso non viene denunciato.
“Ma che differenza c’è?”: nel nuovo libro di Pietro Trapassi si parla di mobbing, sabato 18 aprile la presentazione
CAMPI BISENZIO – Un momento di riflessione sul tema del mobbing. E’ quello organizzato dalla sezione soci Coop Campi Bisenzio che sabato 18 aprile alle 17.30, negli spazi di Bibliocoop in via Tesi, presenta il nuovo libro di Pietro Trapassi dal titolo “Ma che differenza c’è?”, dedicato appunto a questo delicato argomento. Saranno presenti Franca […]