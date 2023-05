Macchina amministrativa, Gandola: “La meritocrazia tornerà a essere centrale: ecco cosa abbiamo in mente”

CAMPI BISENZIO – “Campi Bisenzio avrà nuovi servizi comunali che renderanno il Comune davvero amico dei cittadini. Oggi la macchina comunale deve essere profondamente riorganizzata e noi lo faremo subito non appena saremo alla guida del Comune”: è questo uno degli obiettivi di Paolo Gandola, candidato sindaco sostenuto da Impegno Vero, Lega, Forza Italia, cambiare si può e Centrodestra campigiano.

“Il personale del Comune – dice Gandola – rappresenta il cuore pulsante di ogni amministrazione e la Città di Campi Bisenzio può contare su professionalità eccellenti e su un grande senso di appartenenza all’ente che ha permesso, negli anni passati, seppure in un tempo difficile per mancanza di risorse e aumento di competenze, di fare fronte al crescente carico di lavoro. Inutile negarlo: negli ultimi anni, però, si è assistito anche a una “fuga” dei nostri dipendenti verso altri Comuni e tutto questo andrà fin da subito evitato con politiche serie di attenzione verso i dipendenti e, soprattutto, che creino beneficio per i nostri cittadini, utenti del Comune e dei suoi servizi. Per questo abbiamo chiare le priorità: valorizzeremo gli uffici rendendoli più efficienti facendo in modo che la meritocrazia sia l’unico criterio per la selezione delle posizioni di dirigenza o organizzative. Stessa cosa, sia pur a livello diverso, avverrà per le scelte delle designazioni negli enti strumentali e nelle nostre società partecipate. Avvieremo poi una “nuova digitalizzazione della macchina” rendendo più facili alcuni lavori di routine, e mettendo più facilmente in comunicazione uffici e cittadini che da casa potranno già avviare istruttorie e prendere appuntamenti”.

Rimoduleremo servizi e aperture degli uffici, che oggi non sono più al passo con i tempi: dovremo aprire alcuni nostri uffici anche il sabato mattina, in particolare l’ufficio “Relazioni con il pubblico”, l’ufficio Anagrafe e quello dei tributi. E poi, continua il candidato sindaco del centrodestra, apriremo anche a Campi Bisenzio, lo sportello “di mediazione sociale” che, come avviene a Sesto Fiorentino, in collaborazione con la Polizia Municipale e altri soggetti, offrirà gratuitamente e in maniera confidenziale, un servizio di ascolto e gestione dei conflitti che sorgono dalla convivenza quotidiana, come liti condominiali, di vicinato, lavorative, scolastiche o interculturali. Infine lavoreremo affinché, grazie al sostegno del mondo del privato e dei professionisti del territorio, in Comune possano nascere degli sportelli di “consulenza legale”, “fiscale”, “commerciale”, “psicologica” che possano coadiuvare i cittadini in scelte, soluzione di piccoli problemi o, quantomeno, indicare loro una strada più consona al fine di raggiungere il “capo di un problema”. Faremo tutto questo, come sempre, con serietà, avendo una chiara visione su quello che dovrà essere il nuovo sviluppo della città”.