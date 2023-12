“Maestri del Lavoro”, martedì 5 la consegna delle onorificenze in Palazzo Vecchio: sono 33 nella provincia di Firenze

FIRENZE – Il 5 dicembre alle 16, in occasione del “Centenario della Stella al Merito dei Maestri del Lavoro”, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si svolgerà la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferita dal presidente della Repubblica ai lavoratori toscani che si sono distinti nelle attività professionali svolte in […]

FIRENZE – Il 5 dicembre alle 16, in occasione del “Centenario della Stella al Merito dei Maestri del Lavoro”, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si svolgerà la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferita dal presidente della Repubblica ai lavoratori toscani che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, alla presenza delle massime autorità regionali e locali. Sono 79 i cittadini della Toscana (33 nelle provincia di Firenze) che si sono distinti “per la qualità professionale, – si legge in una nota – per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo riceveranno la “Stella al Merito del Lavoro” nel corso della cerimonia promossa dal Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

Nel corso della cerimonia, interverranno il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana del Lavoro di Firenze, Giovanni De Paulis, il vice Console regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Alberto Taiti, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Piero Neri, e il presidente regionale dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini. Saranno inoltre presenti i Prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana, i quali consegneranno le onorificenze ai nuovi “Maestri del Lavoro”, unitamente ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti.

Per quanto riguarda la provincia di Firenze, i riconoscimenti andranno a Dionisio Acciai (Eldes Srl), Lara Aglietti (Salvatore Ferragamo Spa), Tiziana Anesi (Celine Production Srl), Lara Baccetti (Leo France Srl), Marco Bardazzi (Enel Global Services Srl), Fabio Bazzaco (Leonardo Spa), Lorenzo Bazzani (Enel Global Services Srl), Stefania Benvenuti (Leonardo Spa), Antonino Bertolami (Hotel Savoy / Rocco Forte & Family – Florence Spa), Massimiliano Bettini (Ross Spa), Luca Billi (Cuoificio Bisonte Spa), Lucia Bongioanni (Nuovo Pignone International Srl), Laura Brunetti (Busitalia Rail Service Srl Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Lucia Campanaro (Poste Italiane Spa), Gianni Ceccherini (Nuovo Pignone Tecnologie Srl), Luisa Chiarelli (Ance Toscana, Consulta Autonoma Toscana dell’industria Edilizia), Fiorenza Ciullini (Leonardo Spa), Grazia Colacicco (Nuovo Pignone Tecnologie Srl), Massimo Corsinovi (Nuovo Pignone Srl), Massimo Cosi (Leonardo Spa), Fabrizio Falli (Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa), Marianna Filippone (Celine Production Srl), Carla Francioni (Leo France Srl), Laura Gamberi (Nuovo Pignone International Srl), Claudio Giunti (Leonardo Spa), Salvatore Lombardo (Romei Srl), Andrea Manghisi (Schneider Electric Spa), Maria Grazia Melandri (Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl), Luisella Menchini (Poste Italiane Spa), Irene Panchetti (Rosss Spa), Mara Paperini (Leo France Srl), Paolo Pineti (Buzzi Unicem Spa) e Nicola Santoro (Leonardo Spa)