Maggio Metropolitano, biglietti gratuiti per la Bohème per i residenti a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Grazie al progetto del Maggio Metropolitano i residenti a Lastra a Signa potranno usufruire di un biglietto gratuito per assistere all’opera Bohème di Giacomo Puccini in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il prossimo 29 novembre alle 20. Il biglietto include il passaggio in pullman fino al Teatro con partenza […]

LASTRA A SIGNA – Grazie al progetto del Maggio Metropolitano i residenti a Lastra a Signa potranno usufruire di un biglietto gratuito per assistere all’opera Bohème di Giacomo Puccini in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il prossimo 29 novembre alle 20. Il biglietto include il passaggio in pullman fino al Teatro con partenza da via Cadorna alle 18.30 (davanti al Punto Amico). Per prenotazioni è possibile chiamare, entro il 27 novembre, l’ufficio segreteria del sindaco al numero 0558743281 negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 8.40 alle 13.40, martedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40, mercoledì dalle 8.40 alle 13.40, giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40, venerdì dalle 8.40 alle 13.40. E’ possibile anche scrivere una mail a segreteriasindaco@comune.lastra-a-signa.fi.it. Il Teatro riserverà un numero limitato di posti per i residenti del Comune di Lastra a Signa, pertanto l’opportunità sarà fino ad esaurimento dei biglietti disponibili.