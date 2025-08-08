Maggioranza compatta “contro” Gandola: “Assessorato all’ambiente, le sue parole campate in aria”

CAMPI BISENZIO – “Abbiano letto con stupore le dichiarazioni del consigliere Gandola rispetto alla mancata nomina del nuovo assessore all’ambiente. A suo dire tutto questo sarebbe dovuto a dei problemi interni alla nostra maggioranza. Ci teniamo a dichiarare che le sue considerazioni sono completamente “campate in aria”…”: parole queste di Brian Ceccherini (Campi a Sinistra, nella foto), Ivana Fiorita (Sì parco No aeroporto) e Marco Monticelli (Fare Città), che poi aggiungono: “Nelle sue dichiarazioni, infatti, il collega fa riferimento alla sua interrogazione nell’ultimo consiglio comunale di luglio; ebbene nella risposta a quell’interrogazione il sindaco fu in realtà molto chiaro nel dichiarare che in questa fase estiva era sua volontà politica, mantenere sulla sua persona le deleghe dell’assessorato all’ambiente per poter in questo modo approfondire maggiormente con gli uffici le problematiche del settore. Dopodiché, con l’inizio del prossimo autunno avrebbe proceduto a nominare un nuovo assessore all’ambiente. Ci chiediamo quindi da dove il consigliere abbia percepito la “debolezza della maggioranza”, la “solitudine del sindaco”?. Crediamo piuttosto che le sue dichiarazioni denotino bisogno di visibilità, in una fase politica in cui probabilmente non riesce a fare opposizione efficacemente. Magari per carenza di argomenti”.