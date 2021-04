Maggioranza compatta: “Piano strutturale bloccato? Quello che ha detto l’opposizione di centro-destra non è vero”

CAMPI BISENZIO – Dopo le parole del vice-sindaco e assessore all’urbanistica, Giovanni Di Fede, che ha voluto replicare alle critiche mosse dalle forze politiche di centro-destra in merito al (presunto) “blocco” del Piano strutturale negli ultimi due mesi e all’osservazione che è stata rivotata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, anche le due liste di maggioranza, Pd ed Emiliano Fossi Sindaco, hanno detto la loro. “Il centrodestra – si legge in una nota – è andato avanti per settimane dicendo che il Piano strutturale era bloccato e questo non è vero”. “Su questo punto – continua il comunicato – vogliamo essere molto netti perché non possiamo permettere che ci siano ombre su questa vicenda: i consiglieri Gandola di Forza Italia, Cantini e Fiaschi della Lega, Quercioli (Liberi di cambiare) e Baudo (Gruppo misto) hanno continuato per settimane a ripetere che, a causa di questa votazione, il Piano strutturale era bloccato, dicendo ai cittadini una cosa non vera. È giusto e legittimo che l’opposizione svolga il proprio ruolo di controllo, ma c’è differenza tra fare politica e dare informazioni false, perché è un comportamento scorretto. Hanno affermato che il Piano strutturale era bloccato, generando incertezza nei cittadini di Campi e negli imprenditori che potrebbero voler investire sul nostro territorio, questo non è accettabile”. Entrando nel merito dell’atto votato, che riguarda l’ampliamento di un campo sportivo per ipovedenti, i consiglieri di maggioranza hanno aggiunto: “La discussione sul Piano strutturale va avanti da un anno e in tutto questo tempo l’unica cosa che i consiglieri di centro-destra sono riusciti a produrre in proposito è stata questa polemica, una gazzarra su un progetto solidale di comunità e di welfare innovativo; oltretutto dicendo in consiglio comunale, e quindi davanti ai cittadini, cose diverse da quelle che hanno scritto negli atti ufficiali, sulla stampa e sui social”.