Maltempo: a Calenzano scuole aperte

CALENZANO – Giornata impegnativa ieri 6 gennaio per il territorio calenzanese: l’abbondante nevicata ha creato alcuni disagi alla circolazione soprattutto sulla SP8, a causa di un mezzo pesante che si è bloccato creando code e ostacolando anche gli interventi di spalatura e spargimento sale. A ciò si è aggiunto nella mattinata un incidente in galleria sull’A1, che ha aggravato la situazione sulla viabilità ordinaria. La strada provinciale Barberinese e la strada provinciale per Legri sono state oggetto di intervento di spalamento e spargimento sale da parte dei mezzi della Città Metropolitana, mentre le diverse strade comunali in zona collinare sono state sgombrate dalla neve e dissalate durante la giornata dalle squadre della Vab. Nel centro urbano invece sono intervenuti i mezzi di Alia. Le scuole domani saranno regolarmente aperte così come il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato regolarmente.