Maltempo a Prato, un centinaio gli interventi dei Vigili del fuoco

Dopo l’ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito gran parte della Toscana, i Vigili del fuoco del comando di Prato sono stati impegnati a fronteggiare le numerose richieste di intervento, dovute in particolare a oggetti pericolanti, cadute di rami e di alberi, alcuni dei quali sono finiti su veicoli o sui tetti di edifici. Al fine di garantire la consueta prontezza operativa il dispositivo di soccorso è stato incrementato con il raddoppio del personale in turno. Alle 8 di questa mattina, giovedì 21 agosto, risultano effettuati 37 interventi mentre sono 54 le richieste ancora da evadere. Nella gestione dell’emergenza i Vigili del fuoco si sono coordinati con le altre strutture di Protezione Civile.