Maltempo: cade un albero in via Giusti

CALENZANO – Un albero è caduto questa mattina in via Giusti. Sono intervenute sul posto due squadre della Vab che hanno rimosso il fusto dell’albero e permesse la ripresa della viabilità. Durante l’intervento degli operatorii della Vab la strada era stata chiusa al traffico e poi riaperta alle 10.20.

