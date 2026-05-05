Maltempo, cade un cipresso sulla Pieve di San Giuliano a Settimo. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

SCANDICCI – Con l’arrivo della perturbazione odierna (e il prolungamento dell’allerta meteo gialla per maltempo fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 6 maggio) che ha interessato la provincia di Firenze, i Vigili del fuoco sono stati impegnati dalle prime ore del pomeriggio per fare fronte a diversi interventi. Fra questi, nel Comune di Scandicci, in via di San Quirichino per il cedimento di un muro a pietre caduto sulla sede stradale, in via Pisana, per la messa in sicurezza di un sottogronda per il quale è stato richiesto l’intervento della Polizia locale per il transennamento in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Sempre nel Comune di Scandicci, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, un’autoscala e un’autogru per la rimozione di un cipresso che è caduto in parte sulla parte sul loggiato della Pieve di San Giuliano a Settimo. Una volta sul posto hanno provveduto a “imbragare” il cipresso sorretto dall’autogru per limitare i danni alla chiesa e provveduto alla messa in sicurezza delle parti rimaste danneggiate. La Pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte.