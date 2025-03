Maltempo, chiusa l’A1 fra Scandicci e Impruneta. Autopalio: alberi caduti sulla carreggiata

FIRENZE – La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze informa che le piogge delle ultime ore hanno causato nuove criticità. Per allagamento si segnala la chiusura dell’Autostrada A1 in direzione sud fra Scandicci e Impruneta.Chiusa la SS67 alle Sieci (Pontassieve). Rimangono chiuse la SP41 in località Ponte a Vicchio (Vicchio) e il […]

FIRENZE – La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze informa che le piogge delle ultime ore hanno causato nuove criticità. Per allagamento si segnala la chiusura dell’Autostrada A1 in direzione sud fra Scandicci e Impruneta.

Chiusa la SS67 alle Sieci (Pontassieve). Rimangono chiuse la SP41 in località Ponte a Vicchio (Vicchio) e il raccordo Autostradale Siena-Firenze, in località San Casciano Val di Pesa direzione Firenze per il crollo di alcuni alberi sulla carreggiata (nella foto). Nelle prossime ore piogge e locali temporali continueranno a interessare il nostro territorio. “Consigliamo tutti i cittadini – dice Massimo Fratini, consigliere della Città metropolitana delegato alla Protezione civile – a limitare gli spostamenti. Tutte le strutture operative e le autorità locali di Protezione civile stanno lavorando per limitare le criticità, operative anche tutte le squadre della Protezione civile metropolitana e della viabilità della Metrocittà”.