Maltempo: chiuso per verifiche il giardino di via Curiel

CALENZANO – Dopo il maltempo dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere il giardino di via Curiel fino al termine delle specifiche verifiche e degli eventuali interventi inerenti le alberature presenti.

