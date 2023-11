Maltempo: Confartigianato Firenze, situazione drammatica nella provincia e in particolare nella Piana

FIRENZE – “La situazione è drammatica anche nella provincia di Firenze, soprattutto nella Piana fiorentina, Sesto e Campi Bisenzio su tutti, e nel Valdarno: adesso dobbiamo mettere in salvo tutti, poi, per il bene del nostro territorio che ospita tante aziende, dovremo fare la conta dei danni e distribuire le risorse già stanziate”: a parlare così è Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze, che poi aggiunge: “Siamo riusciti a contattare larga parte dei nostri associati, che ci hanno riferito danni ingenti, e siamo preoccupati per quelli con cui non siamo riusciti a parlare visto che ci sono molte interruzioni. Il nostro territorio ha dimostrato grandi fragilità: questo ci impone di continuare a lavorare su prevenzione e manutenzione. Di fronte a tutto questo, constatiamo una pronta reazione da parte delle Istituzioni, a tutti i livelli: è la miglior risposta di fronte a danni così ingenti a persone e cose. Come Confartigianato Imprese Firenze, siamo al lavoro per la ricognizione dei danni alla quale seguirà una fase due con gli indennizzi e i risarcimenti. I nostri uffici sono disponibili per ogni tipo di aiuto”.