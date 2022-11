Maltempo di novembre 2019: nuovo avviso per richiedere i contributi per i danni subiti

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sulla home page del sito Internet del Comune di Lastra a Signa l’avviso pubblico per richiedere contributi per i danni causati dagli eventi meteorologici accaduti a novembre 2019. Sono previste misure di sostegno a favore di privati cittadini e delle attività economiche e produttive danneggiate dall’evento già ammessi al contributo nel 2020. La domanda va presentata entro il 30 novembre 2022 con le seguenti modalità: per le attività economiche via Pec al seguente indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it, per i privati consegna a mano allo Sportello unico al cittadino o inviata tramite Pec all’indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it o anche tramite raccomandata a/r. A seguito delle segnalazioni di danno, tecnici comunali effettueranno eventuali sopralluoghi per verificare la veridicità di quanto dichiarato. L’Ufficio Protezione Civile è a disposizione per ulteriori informazioni ai numeri 0558743204/0558743401 o e-per mail all’indirizzo protezionecivile@comune.lastra-a-signa.fi.it.