Maltempo: fino a domani alle 7 stop alla circolazione sul ponte al Molino

PRATO – La Provincia di Prato comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo la SP 8 – tratto di via Roma/via Pratese (Ponte al Molino), al confine tra i Comuni di Poggio a Caiano e Prato. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 7 di domani, venerdì 31 ottobre, salvo ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi della situazione. La chiusura non riguarda i veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio, soccorso e le ambulanze, che potranno transitare regolarmente. “I tecnici della Provincia – si legge in una nota – sono attualmente sul posto per monitorare la situazione e predisporre gli interventi necessari al ripristino della sicurezza stradale”.