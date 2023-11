Maltempo: Marina alta a Carraia, caduti 120mm d’acqua in otto ore

CALENZANO – E’ stata una notte difficile in quasi tutti i comuni della Piana Fiorentina. In particoolare a Campi Bisenzio dove l’esondazione del fiume Bisenzio ha invaso le strade del centro e no solo. Tante le richieste di aiuto, al lavoro tutta la notte la protezione civile. Anche gli ambulatori del Centro MeMe sono stati […]

CALENZANO – E’ stata una notte difficile in quasi tutti i comuni della Piana Fiorentina. In particoolare a Campi Bisenzio dove l’esondazione del fiume Bisenzio ha invaso le strade del centro e no solo. Tante le richieste di aiuto, al lavoro tutta la notte la protezione civile. Anche gli ambulatori del Centro MeMe sono stati colpiti dalla furia del Bisenzio e poi molte abitazioni. A Spazio Reale la Fratellanza Popolare ha allestito un centro di emergenza per gli sfollati.

Anche a Calenzano i torrenti che fino a qualche giorno fa erano secchi si sono riempiti velocemente. In un post su Instagram il vicesindaco Alberto Giusti scrive che in otto ore sono caduti più di 100mm di pioggia su Calenzano, quasi 120mm su Le Croci. “Significa – scrive Giusti -100 e 120 litri d’acqua per metro quadro in otto ore. I fiumi si sono gonfiati a dismisura, la Marina forse erano 30 anni che non era così in piena come a Carraia. Tutte le casse di espansione del territorio si sono riempite”.

Al lavoro le squadre Vab della protezione civile per tutta la notte su Carraia e in altre zone del territorio dove ci sono stati allagamenti. La Sp 8 è stata liberata dalla frana prima della Cassiana ed è percorribile. La Sp107 è percorribile con molta attenzione a causa dei sassi e detriti in strada. Nessuno dei guadi della Marina e della Marinella di Legri sono percorribili o di Travalle perchè l’acqua rischia di travolgere auto e persone. Scuole chiuse oggi 3 novembre.