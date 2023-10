Maltempo, numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco

CAMPI BISENZIO – In seguito alle avverse condizioni metereologiche della tarda serata di ieri, alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Firenze sono pervenute 30 richieste di intervento per alberi e rami caduti e danni provocati dall’acqua, nei Comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a […]

CAMPI BISENZIO – In seguito alle avverse condizioni metereologiche della tarda serata di ieri, alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Firenze sono pervenute 30 richieste di intervento per alberi e rami caduti e danni provocati dall’acqua, nei Comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino e Vaglia. Si segnala un albero caduto sul Ponte all’indiano sulla carreggiata direzione Scandicci prima del distributore e il sottopasso allagato a Figline in via Via Fratelli Cervi.