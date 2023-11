Maltempo, psicologi toscani: “Bene l’attivazione del supporto psicologico per i cittadini colpiti dall’alluvione a Campi Bisenzio”

FIRENZE – “In situazioni di emergenza, come quella che stanno vivendo i cittadini toscani che abitano nelle zone alluvionate, non bisogna trascurare l’aspetto psicologico: per questo accogliamo con favore l’attivazione degli psicologi del servizio pubblico e delle associazioni di volontariato di Psicologia dell’emergenza da parte della Protezione civile nei comuni di Campi Bisenzio e Montemurlo”: […]

FIRENZE – “In situazioni di emergenza, come quella che stanno vivendo i cittadini toscani che abitano nelle zone alluvionate, non bisogna trascurare l’aspetto psicologico: per questo accogliamo con favore l’attivazione degli psicologi del servizio pubblico e delle associazioni di volontariato di Psicologia dell’emergenza da parte della Protezione civile nei comuni di Campi Bisenzio e Montemurlo”: a dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, commentando l’iniziativa avviata in alcune delle zone più danneggiate dal maltempo.

“L’Ordine – aggiunge Gulino – ha scritto tempestivamente a tutti i sindaci dei territori coinvolti dall’alluvione, Anci regionale e Protezione Civile regionale, per attivare il prima possibile la componente psicologica delle associazioni di volontariato di Psicologia dell’emergenza in tutti i territori gravemente colpiti. Ci siamo subito messi a disposizione delle istituzioni e delle associazioni di volontariato per assicurare, laddove venga attivato, tutto l’aiuto necessario: è oramai un passaggio fondamentale che nei momenti di emergenza a fianco delle forze e dei soccorritori che intervengono sui danni materiali vi siano anche psicologi dell’emergenza in grado di accogliere e sostenere le persone, di ogni età, in quei drammatici istanti dove hanno subito perdite e lutti. L’alluvione, il fango, l’acqua dappertutto, in casa, in azienda, a scuola, nelle palestre, negli ospedali, nei negozi, nei luoghi di lavoro generano ricadute traumatiche, disagi emotivi su cui è necessario intervenire prima possibile”.

Gli psicologi toscani, infine, mandano un appello a sindaci, Protezione civile e Regione Toscana “affinché le persone non vengano lasciate sole a gestire le conseguenze psicologiche dei traumi di questi giorni. L’allerta arancione di oggi e domani aumenta le nostre preoccupazioni e rafforza il senso del nostro appello come Ordine degli Psicologi della Toscana”. All’interno dell’Ordine degli psicologi della Toscana è attivo il Tavolo di lavoro di psicologia dell’emergenza, un team di professionisti sia del servizio pubblico che delle associazioni di psicologia dell’emergenza.