Maltempo. Scuole chiuse a Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO-CALENZANO – Scuole chiuse domani a Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano per il maltempo. La forte pioggia che dalle 17 è caduta sulla Piana ha provocato allagamenti sulle strade da piazza Galvani alla Stazione a via del Pratignone dove un furgoncino nel tentativo di attraversare velocemente e mandando in tilt la viabilità. Una vettura si è rovesciata ed è rimasta bloccata nel sottopasso di viale Machiavelli che è rimasto chiuso per un’ora circa. Al lavoro la Protezione civile per cercare di liberare i tombini e le caditoie. Molte le richieste di intervento per piccoli e grandi allagamenti. Infiltrazioni nelle scuole Marini, De Amicis e Piaget.

Interventi da parte della Protezione civile anche a Calenzano dove le strade si sono allagate e l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere domani le scuole del territorio.