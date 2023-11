Maltempo: ultimi interventi a Calenzano

CALENZANO – Il vicesindaco Alberto Giusti fa il punto sul ripristino delle utenze: Enel al lavoro per il ripristino delle utenze: a Casaglia la situazione è in via di risoluzione, mentre a Legri è risolto il problema. Per quanto riguarda Publiacqua: allerta per la situazione alla Regina del Bosco dove sono possibili ancora cali di […]

CALENZANO – Il vicesindaco Alberto Giusti fa il punto sul ripristino delle utenze: Enel al lavoro per il ripristino delle utenze: a Casaglia la situazione è in via di risoluzione, mentre a Legri è risolto il problema. Per quanto riguarda Publiacqua: allerta per la situazione alla Regina del Bosco dove sono possibili ancora cali di pressione su tutto il territorio fino al ritorno della normalità a Campi Bisenzio. Nel frattempo, spiega il vicesindaco Giusti su Instagram, "la Vab è al lavoro in via Signorini, Leccio e Legri per gli ultimi interventi di frane e smottamenti. Pulita via delle Cantine. In attesa del Consorzio di Bonifica, invece, per quanto riguarda la situazione dei guadi e degli argini. Attenzione per chi percorre il guado di Secciano che è stato ripulito dall'acqua e ha completamente divelto il manto stradale, attenzione per i residenti della Regina del Bosco "percorrere lato monte il tratto nei pressi del ponticino, l'acqua – dice il vicesindaco – ha mangiato il ciglio stradale". Da stasera alle 20 fino alle 15 di domenica 5 novembre nuova allerta arancione. "Per chi vuole dare una mano a Campi – scrive Giusti – Il Comune ha indiato come punto di raccolta volontari piazza della Resistenza".