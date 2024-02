Mandiamo a scuola i bambini di Sare Toubay. A cena per il Gambia al circolo Arci Le Cascine

LASTRA A SIGNA – Sabato 10 febbraio alle 20 l’associazione di promozione sociale Griot e la Marty&Abdoulie Foundation organizzano una cena di raccolta fondi per sostenere i bambini della scuola di Sare Toubay. A ospitare l’evento il circolo Arci Le Cascine (via del Prato a Lastra a Signa), che per l’occasione preparerà coccoli, stracchino e prosciutto e pizza (anche con possibilità di menù senza glutine). Costo della cena 22 euro per gli adulti e 12,50 per bambini fino a 12 anni. Il locale dispone di un’area gioco per i più piccoli e mette a disposizione la sua animazione. Insomma, sarà un’occasione per fare beneficienza e passare una piacevole serata per grandi e piccoli. Per prenotarsi è necessario telefonare al numero 333 3694486 (Martina). Organizzatrice della serata Martina Scardigli, che spiega così il progetto “Vogliamo dare la possibilità ai bambini di andare a scuola, per costruirsi un futuro migliore. Per questo, oltre alla cena, la nostra fondazione ha da tempo aperto una raccolta fondi grazie alla quale è possibile “acquistare” dotazione scolastica per i bambini del villaggio”.