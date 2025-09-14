Manifestazione contro l’aeroporto in piazza Ginori

SESTO FIORENTINO – “Giani l’aeroporto untullofai! Vogliamo il parco”: questo uno degli striscioni dei manifestanti per il parco della Piana contro l’aeroporto. Alla manifestazione per ribadire il “no” all’aeroporto, hanno aderito un’ottantina di persone arrivate questo pomeriggio attorno alle 19 in piazza Ginori a due passi dal Salone Rinascita dove era in programma un aperitivo con il presidente della Regione Eugenio Giani in occasione dell’ultima giornata della Festa dell’Unità metropolitana. “Questa manifestazione è stata organizzata per ricordare che qui c’è il parco della Piana – dicono i manifestanti, mentre Giani sta insistendo per fare l’aeroporto e nella Piana c’è una forte opposizione perchè non c’è lo spazio per fare un aeroporto da 6 milioni di viaggiatori. E quindi noi diciamo no all’aeroporto e sì al parco”.