Marciapiedi davanti alla chiesa di San Mauro, transenne su. Ma la sporcizia resta

SIGNA – Nei giorni scorsi c’era stata la protesta della Lega (per voce del suo consigliere Antonio Morelli) in merito allo stato di incuria in cui versava il marciapiedi davanti alla chiesa di San Mauro. Marciapiedi che, lo ripetiamo per l’ennesima volta visto che c’è stato qualche “equivoco” su quanto scritto in precedenza, fa parte di una proprietà privata. Disabitata da tempo. La Lega protestava per la sporcizia presente ma anche perché le transenne, posizionate sul marciapiedi quando sono stati tolti degli alberi, erano finite per terra e potevano rappresentare un pericolo. Ebbene, le transenne, già dalla giornata di ieri, sono di nuovo… in posizione verticale mentre la sporcizia all’interno del “perimetro” recintato è rimasta. Chissà, magari prima o poi chi è proprietario dell’immobile darà anche una ripulita…