Marco Galli sarà fra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali: l’incontro in Comune 

SIGNA – Il campione signese Marco Galli parteciperà alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 marzo all’Arena di Verona. Uno degli appuntamenti più prestigiosi e rilevanti del panorama sportivo internazionale. Un traguardo che la città di Signa ha voluto celebrare ufficialmente ieri in Comune dove si è svolta la cerimonia di consegna di un encomio. A ricevere l’atleta il sindaco Giampiero Fossi, insieme al vicesindaco Marinella Fossi, all’assessore allo sport Marcello Quaresima e all’assessore Andrea Di Natale. Atleta e ballerino di straordinario talento, più volte campione italiano di wheelchair dance, Marco Galli ha recentemente conquistato il titolo ai Campionati italiani assoluti nel solo conventional maschile classe 2, confermandosi fra i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale. Si allena a Piombino presso la scuola Ad Maiora Dancing Team, dove porta avanti con impegno e determinazione il proprio percorso sportivo e artistico.

Con i suoi prestigiosi risultati, quindi, ha onorato Signa, diventando esempio di determinazione, passione e dedizione. La sua presenza alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici rappresenta motivo di grande orgoglio e profondo onore per l’intera comunità signese. Visibilmente emozionato, Galli ha raccontato l’attesa per l’appuntamento del 6 marzo: “Esibirmi in una cerimonia così importante è un’emozione enorme – ha detto – la cerimonia mostrerà come questi appuntamenti non siano soltanto grandi spettacoli, ma occasioni per promuovere un vero cambiamento sociale e culturale, attraverso l’interpretazione artistica e la diffusione di valori universali quali inclusione, resilienza, rispetto, solidarietà e passione per lo sport. Il mio sogno resta uno: esibirmi a Signa, la città dove vivo da sempre. Voglio poter ballare qui, davanti alla mia comunità”. L’amministrazione comunale di Signa ha espresso “grande soddisfazione per questo straordinario risultato, sottolineando come la partecipazione di Marco Galli alla cerimonia di apertura dei giochi rappresenti un importante traguardo personale ma anche un motivo di orgoglio collettivo per tutta Signa”.