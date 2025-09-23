SESTO FIORENTINO – Il giornalista de Il Post Luca Misculin sabato 27 settembre sarà a Sesto Fiorentino per presentare il suo libro “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale”. L’appuntamento è per le 17,45 presso la nuova Lucciola di piazza IV Novembre 55. Giovedì 25 settembre alle 21 invece si terrà un incontro promosso dall’associazione Mara Baronti su stalking con l’avvocata Amelia Vetrone. Precederanno la discussione le Marchette Letterarie con una lettura di testi dal libro di Federica Angeli e Emilio Radice “Rose al veleno, stalking. Storie d’amore e d’odio”.
Alla Lucciola il libro di Misculin e un incontro per parlare di stalking
SESTO FIORENTINO – Il giornalista de Il Post Luca Misculin sabato 27 settembre sarà a Sesto Fiorentino per presentare il suo libro “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale”. L’appuntamento è per le 17,45 presso la nuova Lucciola di piazza IV Novembre 55. Giovedì 25 settembre alle 21 invece si terrà un incontro promosso dall’associazione […]