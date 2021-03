Maria Arena (PD) “Oggi un giorno importante: sarà collocata la targa al bambino con la pagella”

CALENZANO – Il gruppo del PD in esprime soddisfazione per l’inaugurazione oggi 5 marzo alle 12.30 nello spazio esterno delle scuole di via Mascagni, della targa dedicata al bambino con la pagella. La cerimonia, per motivi dovuti alla pandemia, avverrà a porte chiuse. “Esprimo piena soddisfazione per questa iniziativa, anche se purtroppo causa covid sarà […]



CALENZANO – Il gruppo del PD in esprime soddisfazione per l’inaugurazione oggi 5 marzo alle 12.30 nello spazio esterno delle scuole di via Mascagni, della targa dedicata al bambino con la pagella. La cerimonia, per motivi dovuti alla pandemia, avverrà a porte chiuse.

“Esprimo piena soddisfazione per questa iniziativa, anche se purtroppo causa covid sarà a porte chiuse. – dice la capogruppo del PD in consiglio comunale Maria Arena – Ritengo infatti che nonostante la pandemia, non si debba smettere di riflettere su quello che accade intorno a noi. Davanti ad una tragedia così epocale come la morte di tante persone nel Mediterraneo, trovare l’unità di quasi tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale a prescindere da maggiaranza/opposizione e trovare la collaborazione anche dell’Istituzione Scuola, spinge tutti noi ad impegnarci sempre più per miglorare la società in cui viviamo”. La Capogruppo Arena è e prima firmataria della mozione, in occasione dello svelamento della targa dedicata al bambino del Mali che porta dicitura “Qui aspettano il giovane del Mali morto annegato il 18 aprile 2015 portando una pagella sul cuore. Ogni insegnante giusto lo avrebbe accolto” di questa mattina presso l’atrio esterno delle Scuole Medie in Via Mascagni a Calenzano”.

“L’apposizione della targa – spiega Arena – è stata approvata durante la seduta del Consiglio Comunale del 22 luglio 2019 a seguito di una mozione presentata dal Partito Democratico, votata quindi dal Pd, da Calenzano Futura, da Sinistra per Calenzano e dal gruppo misto. In origine lo svelamento era previsto per il 6 marzo 2020, sempre per la ricorrenza della Giornata Europea dei Giusti, purtroppo il lockdown e la conseguente chiusura delle scuole ha reso impossibile la cerimonia di scopertura nel 2020”.