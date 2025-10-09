“Mario Paciolla: un caso ancora aperto” a Colonnata

SESTO FIORENTINO – “Mario Paciolla: un caso ancora aperto” è il titolo dell’incontro promosso da Libera in programma il 14 ottobre alle ore 18 alla Casa del popolo di Colonnata in piazza Rapisardi. Mario Paciolla era un giovane cooperante e giornalista, impegnato nella difesa dei diritti umani e nella costruzione della pace. Aveva lavorato in […]

SESTO FIORENTINO – “Mario Paciolla: un caso ancora aperto” è il titolo dell’incontro promosso da Libera in programma il 14 ottobre alle ore 18 alla Casa del popolo di Colonnata in piazza Rapisardi.

Mario Paciolla era un giovane cooperante e giornalista, impegnato nella difesa dei diritti umani e nella costruzione della pace. Aveva lavorato in diverse missioni internazionali, dedicando la sua vita a dare voce a chi non ne aveva. Mario Paciolla, spiega Libera “costruiva la pace, ma la sua morte durante una missione con le Nazioni Unite in Colombia nel 2020 resta ancora senza verità. I suoi genitori, da quel giorno, portano avanti una battaglia civile contro il silenzio e i depistaggi, perché nessuna storia come la sua venga dimenticata”.

All’incontro interverranno i genitori di Mario Paciolla, Anna Motta e Pino Paciolla e Emiliano Cottini Libera International. Durante la serata verrà proiettato il video-inchiesta di Fanpage.