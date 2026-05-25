Martedì 26 l’Istituto comprensivo La Pira in festa al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Appuntamento domani, martedì 26 maggio, al Teatrodante Carlo Monni dove, alle 17, prenderà il via la festa di alcune classi dell’Istituto comprensivo statale Giorgio La Pira di San Donnino che celebreranno qui la conclusione dell’anno scolastico con la realizzazione dei percorsi interdisciplinari volti a valorizzare l’inclusione di tutti gli alunni. Le classi quinta A e quinta B della scuola primaria “Vamba” di San Donnino presenteranno “La storia del loro viaggio”, mentre la classe terza A della “Vamba”, insieme alle classi terze A e B della scuola primaria “Don Milani” di San Piero a Ponti, si esibiranno sul palco con danze e ritmi della storia del costume dell’ultimo secolo, ormai diventati strumenti di espressione della nostra società. “Un ringraziamento alla dirigente scolastica, – si legge in una nota – la professoressa Anna Piscitelli, per il sostegno e l’incoraggiamento, agli insegnanti per l’attenta e appassionata conduzione delle attività e alle famiglie che hanno collaborato con entusiasmo permettendo di far vivere ai bambini momenti di apprendimento allegro e indimenticabile. I complimenti più sentiti agli alunni che si sono impegnati con tanta partecipazione”.