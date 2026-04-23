Martedì 28 aprile l’inaugurazione del campo sportivo “Martini” dopo i lavori di riqualificazione

POGGIO A CAIANO – Il progetto di riqualificazione iniziato ad agosto, oggi è realtà. Il campo sportivo “Martini” di Poggio a Caiano riapre ufficialmente dopo un intervento massiccio che ha trasformato un luogo storico in un impianto moderno, sostenibile e all’avanguardia. Martedì 28 aprile alle 17.30 è previsto il taglio del nastro, dopo gli importanti […]

POGGIO A CAIANO – Il progetto di riqualificazione iniziato ad agosto, oggi è realtà. Il campo sportivo “Martini” di Poggio a Caiano riapre ufficialmente dopo un intervento massiccio che ha trasformato un luogo storico in un impianto moderno, sostenibile e all’avanguardia. Martedì 28 aprile alle 17.30 è previsto il taglio del nastro, dopo gli importanti lavori a cura dell’amministrazione comunale. Il cuore dell’intervento ha riguardato il terreno di gioco. Ora il “Martini” vanta un manto sintetico di ultima generazione. La vera innovazione risiede nell’intaso in materiale naturale, una scelta ecologica che evita l’utilizzo della gomma, permettendo persino una futura riconversione all’erba naturale senza problemi di smaltimento. Non si è trattato solo di un restyling estetico, ma di una riqualificazione strutturale profonda che ha toccato ogni angolo dell’impianto.

Nuovi spogliatoi: i vecchi locali, ormai inadeguati, sono stati completamente ricostruiti. Ora gli atleti dispongono di spogliatoi e servizi igienici moderni e funzionali. Inoltre, nell’ottica dell’efficientamento energetico, gli spogliatoi sono dotati di impianto fotovoltaico oltre a solare termico. Area polivalente. Il campo per il calcio a 5 diventa un’area polivalente e sarà pronto fra un paio di settimane. Lo spazio multidisciplinare potrà ospitare basket, volley e altre attività sportive, rendendo il centro un punto di riferimento per tutta la comunità. L’area polivalente sarà illuminata con luci a led che, oltre a garantire una visibilità perfetta durante gli eventi in notturna, permette un notevole risparmio energetico.

Il sindaco Riccardo Palandri (nella foto) e l’assessore allo sport Piero Baroncelli hanno espresso soddisfazione per il rispetto dei tempi tecnici e per la qualità dell’opera, costata complessivamente 1.199.607 euro. Un investimento reso possibile grazie al mix tra i 700mila euro ottenuti dal bando nazionale “Sport e periferie” e il mutuo a tasso zero del progetto “Sport missione comune”. “Adesso – dicono i due amministratori – i giocatori del Poggio a Caiano hanno una nuova casa: più moderna e confortevole al passo con i tempi”. Martedì prossimo, dopo i saluti da parte del sindaco e dell’assessore allo sport e dei dirigenti del Csd Poggio a Caiano 1909 è prevista una partita dei tesserati della squadra calcistica poggese. Alle 20,30 scenderanno in campo le vecchie glorie del Poggio a Caiano.